В Кузбассе на путях шахты "Южная" сошли с рельсов восемь вагонов с углем

КЕМЕРОВО, 24 августа. /ТАСС/. Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на путях угольной шахты "Южная" в Кемеровской области. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что 24 августа около 13 часов (09:00 мск) местного времени на подъездных путях шахты "Южная", расположенной в Березовском районе Кемеровской области, сошло 8 вагонов, часть из которых была загружена углем. По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа, устанавливаются обстоятельства инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет.