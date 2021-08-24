Против экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых возбудили новое уголовное дело

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новое уголовное дело - по факту мошенничества - возбуждено в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, следствие обратилось в суд с ходатайством об их заочном аресте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"Ходатайство об избрании в отношении Ананьева А. меры пресечения в виде заочного ареста назначено на 27 августа в 09:30, в отношении Ананьева Д. - на 25 августа в 11:00", - сказала представитель суда. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", дело в конце апреля возбудил 11-й отдел следственной части Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. По данным издания, следствие полагает, что братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из банка 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале Просвязьбанка , а кредиты так и не были возвращены, пишет "Коммерсантъ".

Дело о хищении 87 млрд рублей

29 июля Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 87 млрд рублей Промсвязьбанка. Перед судом предстанут пятеро бывших сотрудников банка - Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в банке была назначена временная администрация. Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата - председателя правления банка Дмитрия Ананьева - возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения. С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк". С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО "Промсвязьбанк" ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.

Братья Ананьевы скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.