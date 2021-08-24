Восстановление пострадавшего от пожара леса в Марий Эл начнется на следующей неделе

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Мы буквально на следующей неделе на базе нашего университета начинаем работу по лесовосстановлению. В вузе (Поволжский государственный технологический университет) 7 кафедр, которые профессионально этим занимаются. Они сами производят семена, занимаются саженцами. Потом эти саженцы перевозим на площадки, пострадавшие от пожара", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Евстифеева.

По данным пресс-службы ГУ МЧС республики на утро понедельника, 23 августа, пожаром пройдено 1 341 га, локализовано 1 287 га.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что площадь активного горения крупного природного пожара на территории Республики Марий Эл сократилась с 34 до 27 га. К тушению привлечены 1 тыс. человек и 175 единиц техники. Силы и средства разделены на шести участках, три из которых направлены на защиту населенных пунктов Шап, Студенка и Сосновый Бор, еще три работают в районах озер Мартын и Чуркан, а также реки Чернушка.

С 19 августа на территории Марий Эл введен режим ЧС в лесах регионального характера, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап. Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляется на четырех боевых участках.