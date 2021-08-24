Добровольцы подключились к поискам пропавших туристов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Активисты и добровольцы из числа местных жителей, а также сотрудники Минтуризма Дагестана подключились к поискам двоих туристов, которых унесло водой после схода селевых потоков в Гунибском районе республики. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе республиканского министерства по туризму.

В результате ливней и схода селей в Карадахской теснине в Гунибском районе оказались заблокированы более 30 туристов. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, две группы по 15 человек были эвакуированы, двоих, предположительно, унесло потоком воды.

"С 05:00 24 августа и по настоящее время продолжаются поиски двоих мужчин в верхней части ущелья <...> с участием спасателей МЧС, РОВД Гунибского района, главы сельского поселения Карадах, администрации Гунибского района. Сотрудники Минтуризма РД вместе с другими добровольцами из числа местных жителей участвуют в спасательных работах", - говорится в сообщении.

Как уточнил представитель Минтуризма, добровольцы наряду со спасателями и сотрудниками полиции были задействованы в эвакуации туристов, всего в операции участвовали 56 человек. "Их силами выведены из ущелья 34 человека", - добавили в министерстве.

По данным Минтуризма, в настоящее время пострадавшие туристы, прибывшие в Дагестан из Московской области и Санкт-Петербурга, размещены в лагере "Каскад" Шамильского района и в селе Гуниб. В ГУ МЧС по Дагестану добавили, что им оказывается, в том числе, индивидуальная психологическая помощь. "Вся информация о проводимых (поисково-спасательных) работах доводится с учетом их психоэмоционального состояния", - уточнили в пресс-службе главка МЧС.

С утра во вторник в Дагестане также продолжаются поиски троих человек, пропавших после схода селевых потоков в Левашинском районе - в селе Хаджалмахи водой смыло легковой автомобиль, в котором находились мать и сын, в селе Куппа - грузовую "Газель", в которой находился один мужчина. Как уточнили в ГУ МЧС по Дагестану, в их поисках также задействованы добровольцы.