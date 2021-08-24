Арбитраж на Урале арестовал более 54 млн рублей на счетах фирм депутата Госдумы Ковпака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на более чем 54 млн рублей на счетах двух фирм, связанных с депутатом Госдумы Львом Ковпаком, по делу о выводе более 600 млн рублей. Об этом говорится в определениях, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Согласно первому определению, на счета ООО "Лев" наложен обеспечительный арест на сумму 2 129 968,36 рублей. Согласно второму определению, наложен арест на счета ООО "Прометей" на сумму 52 081 886,04 рублей. По данным единого государственного реестра юридических лиц Лев Ковпак имеет 0,5% доли компании "Лев" и почти 85% фирмы "Прометей".

Ранее суд арестовал торговый центр в Екатеринбурге по данному делу.

Ковпак, согласно данным из картотеки арбитражных дел, вывел в пользу своих компаний и компаний жены и отца более 600 млн рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.

42-летний Ковпак до 2013 года был вице-президентом группы компаний "Кировский". 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы (Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169). Его доход за 2020 год составил 36 036 209 рублей. В органах законодательной власти начал работать с 2005 года - сначала депутатом Екатеринбургской гордумы, затем в Законодательном собрании Свердловской области.