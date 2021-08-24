В Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась более чем на 100 га

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась к вечеру вторника примерно на 120 га, всего в регионе горят 15 участков леса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Продолжают действовать 15 очагов природных пожаров на общей площади 1 294,4 га", - говорится в распространенном сообщении. Ранее сообщалось, что горят 12 участков леса на площади 1 176 га.

Самое крупное нелокализованное возгорание наблюдается в Белорецком районе на площади 700 га, еще три участка леса горят на площади 210 га каждый.

По данным ГУ МЧС, в лесах региона прогнозируется высокая пожарная опасность. Всего в тушении пожаров принимают участие 353 человека, в распоряжении которых 76 единиц техники.