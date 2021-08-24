Огонь уничтожил почти треть Мордовского заповедника

ТАСС, 24 августа. Площадь, пройденная огнем в Мордовском заповеднике, составляет почти 10 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Группировка сил и средств МЧС России задействована в ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" им. П. Г. Смидовича. По состоянию на 16:00 мск площадь, пройденная огнем, составляет около 10 тыс. га", - сказали в ведомстве.

По данным из открытых источников, общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.

Угрозы населенным пунктам пока нет, отметили в МЧС. На тушении работают 1,2 тыс. человек и около 300 единиц техники. Задействованы девять воздушных судов МЧС, Росгвардии и Минобороны. Авиация совершила 42 сброса воды массой 129 тонн. Также работают три пожарных поезда. В течение дня на место ожидается прибытие дополнительных сил от Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС в составе 50 человек и пяти единиц техники.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Саров, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.