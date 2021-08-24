Неизвестные облили Порошенко зеленкой в центре Киева

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Неизвестные облили во вторник экс-президента Украины Петра Порошенко зеленкой возле входа на станцию метро "Крещатик" в центре Киева. Сообщение с соответствующей видеозаписью разместило на своей странице в Facebook издание "Страна".

Инцидент произошел, когда бывший глава государства направлялся к зданию правительства после участия в "Марше защитников Украины", посвященном 30-летию независимости страны. Как видно из короткого сюжета, зеленка попала Порошенко на лицо, руки и одежду. После случившегося он уехал на машине полиции, которая первой пришла ему на помощь.

Позже стало известно, что предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Издание "Страна" опубликовало видеоролик, на котором силовики ведут мужчину в черной одежде по улице Грушевского. На руках у него видны следи зеленки.

Полиция пока не комментирует инцидент.