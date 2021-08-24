На Кубани остаются подтопленными 125 придомовых территорий

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Подтопленными после прохождения дождей в Краснодарском крае остаются 125 придомовых территорий, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

Накануне сообщалось, что подтопленными оставались 11 домовладений и 142 придомовые территории.

"По состоянию на 18:00 24 августа, полностью освобождены от воды 35 населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в пунктах временного размещения остаются 186 человек, из которых 115 - дети, режим ЧС продолжает действовать в четырех муниципальных образованиях.

Циклон, накрывший с 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, в результате было подтоплено более 2,2 тыс. домовладений, порядка 4 тыс. придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов, автомобильные дороги. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.