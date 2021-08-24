Власти Мордовии попросили федерацию оказать помощь по усилению парка лесопожарной техники

ТАСС, 24 августа. Власти Республики Мордовия, где с 3 августа действует крупный лесной пожар, попросили помощи у федерального центра в решении вопроса защиты лесов и усилении парка лесопожарной техники. Об этом сказал ТАСС во вторник врио главы Мордовии Артем Здунов в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры, порывистого ветра и наличия валежника огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Саров, в котором находится Российский федеральный ядерный центр. За несколько дней площадь, пройденная огнем, достигла почти 10 тыс. га, при этом общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.

"По федеральным программам, конечно, мы будем закупать лесопожарную технику. Но мы запросили [у федерального центра] усиление в плане химической защиты и лесозащиты, потому что слишком много объектов подходят к этому заповеднику", - сказал Здунов, отвечая на вопрос о планах по дополнительным закупкам лесопожарной техники.

Власти Мордовии также выступят с инициативой изменения законодательства об уборке на заповедных территориях валежника, который часто становится причиной возгораний. Сейчас расчистить ветровальную и буреломную древесину невозможно, так как это противоречит законодательству об особо охраняемых территориях, согласно которому нуждающиеся в лесовосстановлении земли должны быть оставлены на естественное заращивание. Как отметил Здунов, Госсобрание Мордовии прорабатывает предложения по совершенствованию федерального законодательства, определяющего подходы к уборке валежника.

По данным МЧС РФ, 24 августа на тушении пожара в заповеднике работают 1,2 тыс. человек и около 300 единиц техники. Задействованы девять воздушных судов МЧС, Росгвардии и Минобороны. Авиация совершила 42 сброса воды массой 129 тонн. Также работают три пожарных поезда. В течение дня на место ожидается прибытие дополнительных сил от Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС в составе 50 человек и пяти единиц техники.

В течение прошедших и текущих суток в мордовский заповедник переброшены 30 парашютистов-десантников Карельской и Вологодской Авиалесоохраны. Также 15 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны уже в течение почти двух недель проводят контролируемый отжиг для борьбы со стихийным огнем на заповедной территории. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. Угрозы населенным пунктам пока нет.