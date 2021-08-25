Браконьеры на камчатском судне незаконно выловили более тонны краба

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Браконьеры на Камчатке незаконно выловили 1,3 т краба, чем причинили ущерб водным биоресурсам свыше 7 млн рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

При реализации государственного контроля промысла морских биологических ресурсов сотрудники ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району была провели проверку промысловой деятельности рыболовного судна МРС-150-316.

"В ходе проведенной проверки выяснилось, что на борту МРС, кроме законно добытых 17 т трески, наваги и камбалы, находятся упакованные в мешки 773 особи камчатского краба, общим весом более 1 300 кг, а также около 180 кг обработанных конечностей камчатского краба. Необходимых разрешительных документов на вылов данного вида биоресурсов у капитана судна не оказалось. Ущерб, нанесенный незаконной добычей водным биоресурсам, предварительно составляет более 7,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении капитана МРС возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".