Следователи выясняют обстоятельства пропажи туристов во время сплава в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту пропажи трех взрослых и ребенка на реке Горин в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственным отделом по городу Амурску СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с четырьмя туристами, сплавлявшимися по горной реке, проводится процессуальная проверка", - сказали в управлении.

Туристы пропали в Солнечном районе Хабаровского края, в группе был ребенок 12 лет. 22 августа они должны были выйти на связь. "Туристы осуществляли сплав на двух байдарках по реке Горин, по имеющимся данным, ранее они неоднократно сплавлялись, при себе у них имелась провизия и теплая одежда. В настоящее время осуществляются поиски людей", - уточнили в управлении.