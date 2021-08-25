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В квартире в центре Москвы нашли тело умершего три года назад мужчины

Причина смерти устанавливается

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тело мужчины, умершего три года назад, обнаружили в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В муниципальной квартире на улице Фридриха Энгельса сотрудник департамента имущественных отношений столичного правительства во время планового обхода обнаружил на диване мумифицированный труп мужчины. Давность наступления смерти - более трех лет", - сказал собеседник агентства.

Соседи рассказали прибывшим полицейским, что в квартире никто не живет уже год. Умершим, предположительно, является мужчина 1937 года рождения. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

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