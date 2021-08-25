ОНФ попросил РЖД восстановить испорченную после схода поезда под Владимиром дорогу

ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к гендиректору РЖД Олегу Белозерову с просьбой профинансировать восстановление дорожного полотна до поселка Новки, испорченного в результате устранения последствий схода грузового состава и разлива нефтепродуктов во Владимирской области, произошедшего в ноябре 2020 года. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе реготделения ОНФ.

Как уточнили в ОНФ, после схода грузового состава большегрузная техника, ликвидировавшая последствия аварии, разбила дорожное полотно. В результате из-за ям в населенный пункт не могут проехать школьные автобусы, и дети вынуждены переходить железную дорогу пешком, а скорая помощь добирается до пациентов по ямам за 40 минут.

"Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области обратились к председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову с просьбой восстановить дорожное полотно до поселка Новки. Дорогу разбили большегрузы, ликвидировавшие последствия аварии на железной дороге, и теперь школьный автобус не возит детей до образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

В восстановлении нуждается участок протяженностью 3,5 километра от ул. Островского в Камешкове до ул. Николая Сизинцева в поселке Новки.

Вагоны грузового поезда, в состав которого входили 64 цистерны с мазутом, сошли с рельсов на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги днем 16 ноября 2020 года. В результате аварии один человек погиб. По данным МЧС, площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составляла 12,5 тыс. кв. метров. Специалисты Росприроднадзора сообщили о десятикратном превышении предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в образцах почвы, взятых на месте происшествия, и оценили ущерб окружающей среде в 32,5 млн рублей.

В августе 2021 года Камешковский районный суд признал компанию "Российские железные дороги" виновной в порче земель в результате схода с рельсов 34 вагонов с топочным мазутом во Владимирской области и назначил ей штраф в размере 40 тыс. рублей.