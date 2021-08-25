На блогера-рыбака завели дело за незаконное проникновение в алтайский заповедник

ТАСС, 25 августа. Автор одного из каналов на видеохостинге YouTube незаконно проник на территорию Алтайского биосферного заповедника для рыбалки. После публикации видеоролика об этом он стал фигурантом уголовного и ряда административных дел, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай в среду.

"Природоохранная прокуратура с привлечением Росприроднадзора провела проверку по видеопубликации, размещенной в сети Интернет, в которой молодой человек рассказывал о том, что он незаконно проник на особо охраняемую природную территорию, и делает это не в первый раз, совершил улов рыбы и зажег костер. Мужчина является известным видеоблогером, публикует видеоматериалы на портале YouTube с целью извлечения прибыли. Проведенной проверкой нарушение режима пребывания на территории заповедника подтвердилось: мужчина в долине реки Кыга произвел незаконный вылов восьми особей хариуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее он уже задерживался сотрудниками заповедника и привлекался к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ ("Нарушение режима на территориях государственных природных заповедников"), так как там запрещена промысловая деятельность. Разрешение на нахождение на территории заповедника мужчина не получал.

В отношении блогера возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.39 КоАП РФ, ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"). Мужчина оштрафован на 3 тыс. и 5 тыс. рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых территориях").

Алтайский биосферный заповедник является особо охраняемой природной территорией в горах Республики Алтай. Заповедник создан в 1932 году и является частью всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая".