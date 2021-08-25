Подельники экс-полковника ФСБ Черкалина требуют освободить его от выплаты 637 млн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Фигуранты дела экс-полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который осужден к 7 годам колонии за мошенничество и взятку, требуют отменить вынесенный ему приговор в части необходимости выплаты потерпевшим 637 млн рублей по гражданским искам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного суда, где слушается жалоба на приговор Черкалину, поданная иными фигурантами дела.

Суд первой инстанции при вынесении приговора взыскал с Черкалина более 600 млн рублей по искам потерпевших предпринимателей, оставив большую часть исковых требований на 18 млрд рублей для отдельного производства в гражданском процессе.

"В ходе расследования дела материалы Черкалина были выделены в отдельное производство. По гражданским искам суд решил взыскать по нему с Черкалина 637 млн рублей. Но точно такие же иски заявлены к бывшему начальнику Черкалина Дмитрию Фролову и другим подсудимым, дело которых только еще рассматривается в первой инстанции. Но по Черкалину суд уже принял решение, затрагивающее и их интересы, которое может повлечь за собой и решение суда в отношении них самих. Они не имели возможности высказать в ходе процесса над Черкалиным свои возражения, привести свои доказательства", - заявил адвокат Фролова Андрей Андрусенко.

По его словам, в ходе финансовой экспертизы была также допущена математическая ошибка, в результате которой сумма ущерба оказалась в 16 раз меньше заявленной. "Мы подали заявление в Генпрокуратуру о возможном наличии в действиях эксперта оснований для его привлечения к уголовной ответственности. Просим суд также решение по взысканию с Черкалина отменить и передать этот вопрос на рассмотрение в гражданский суд", - заключил адвокат. Представители фигурантов дела Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которые скрываются от суда, потребовали исключить из приговора заявления об их причастности к деяниям Черкалина, поскольку суд не выносил по ним решения.

Сам Черкалин не подавал жалобы на свой приговор, а его защитник Владимир Михайлов попросил оставить решение первой инстанции без изменения. Потерпевшие также попросили оставить приговор экс-полковнику в силе.

Черкалин признан виновным в мошенничестве и получении взятки. По данным следствия, он получил 850 тыс. долларов взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. Дело Черкалина было выделено в отдельное производство из дела в отношении его бывшего начальника Дмитрия Фролова, коллеги Андрея Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко. Дело Черкалина рассмотрели в особом порядке, он признал вину и дал показания на подельников.

В новость внесена правка (12:17 мск) - уточняется цитата адвоката Фролова в третьем абзаце.