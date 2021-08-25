Суд продлил экс-мэру Томска Кляйну срок содержания под домашним арестом на три месяца

ТОМСК, 25 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Томска продлил срок содержания под домашним арестом экс-мэру города Ивану Кляйну, в отношении которого с марта была изменена мера пресечения, и он был переведен из следственного изолятора из-за перенесенной операции. Кляйн останется под домашним арестом до конца ноября, сообщили ТАСС в среду в суде.

"Мера пресечения не изменена, оставлена прежней, до 26 ноября", - сказали в суде.

В марте Советский районный суд Томска отпустил Кляйна из СИЗО под домашний арест на полгода после перенесенной в феврале операции по удалению опухоли почки и надпочечника. В апреле градоначальник перенес вторую операцию - на щитовидной железе. Бывший глава города находится дома по месту прописки.

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.