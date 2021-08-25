Около 28 тысяч жителей Ленобласти остались без холодной воды из-за аварии на сетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Авария на сетях водоснабжения произошла в Кировске Ленинградской области, около 28 тысяч жителей Кировского городского поселения остались без холодной воды. Об этом сообщается в официальной группе "ВКонтакте" администрации района.

"В связи с аварией на сетях в г. Кировске Кировского района Ленинградской области 25 августа 2021 года с 11:00 до устранения аварии будет произведено отключение холодного водоснабжения на территории Кировского городского поселения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации, без воды остались 189 многоквартирных и 254 частных домов, 20 учреждений социальной сферы.

По информации пресс-службы, повреждение было обнаружено в 08:00 мск. Специалисты устраняют аварию.