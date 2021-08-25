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Власти района в Дагестане оценили ущерб от ливней более чем в 50 млн рублей

Из-за проливных дождей пострадали села Цудахар, Урма, Куппа и Хаджалмахи

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Левашинского района Дагестана оценили предварительный ущерб, нанесенный муниципалитету в результате ливней, в более чем 50 млн рублей. От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"Мы уже направили письмо в правительство республики, что предварительный ущерб в результате ливней составляет более 50 млн рублей. В основном из-за проливных дождей пострадали села Цудахар, Урма, Куппа и Хаджалмахи", - сказал собеседник агентства.

Ливни и селевые потоки повредили несколько домов, дороги и другие объекты инфраструктуры в селах Левашинского района, где в понедельник водой унесло трех человек, в настоящее время продолжаются поиски пропавших, ведутся восстановительные работы.

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