Мосгорсуд оставил под стражей замглавы департамента экономической политики Москвы Кострому

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 14 октября срока содержания под стражей заместителя главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Тем же постановлением была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста двум другим фигурантам дела - Дмитрию Рославцеву и Максиму Самылову.

В середине апреля этого года Пресненский суд избрал обвиняемым меру пресечения: Кострому отправил в СИЗО, а Рославцева и Самылова, по данным источника ТАСС, давших во время допроса признательные показания и заявивших о сотрудничестве со следствием, - под домашний арест.

Как говорилось на сайте мэрии Москвы, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. До 2020 года он работал в городском агентстве управления инвестициями. Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в столице.