Сухая трава вдоль железной дороги загорелась в Оренбургской области на площади 2 га

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Сухая трава вдоль железной дороги в Оренбургской области загорелась на площади 2 га, сообщает в среду Уральская транспортная прокуратура.

"25 августа в 14:15 (12:15 мск) на участке между 1408-м и 1409-м км на перегоне железнодорожных станций Новосергиевская - Платовка Южно-Уральской железной дороги произошло возгорание сухой травы в полосе отвода железной дороги. Площадь пожара составляет около 20 тыс. кв. м.", - говорится в распространенном сообщении.

Пожар тушат в том числе с помощью пожарного поезда оренбургского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮУЖД. По предварительной информации, пожар в полосу отвода железной дороги распространился с территории Новосергиевского района Оренбургской области.

В настоящее время на движение поездов пожар не повлиял, пострадавших нет.