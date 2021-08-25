Три человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в КБР

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в среду в управлении ГИБДД МВД по региону.

"25 августа в 17:50 мск на 459-м км автодороги "Кавказ" вблизи поворота на село Нартан Чегемского района КБР произошло столкновение автомобиля Volkswagen Golf под управлением 34-летней жительницы г. Нальчика и "Газели" с пассажирами, за рулем которой находился 29-летний житель Лескенского района", - говорится в сообщении.

Как отметили в УГИБДД, оба водителя следовали со стороны Нальчика в направлении села Урвань.

"Столкнувшись с иномаркой и продолжив движение, "Газель" впоследствии опрокинулась, она двигалась по маршруту Нальчик - Аргудан. В результате ДТП водитель [автомобиля] Volkswagen Golf и два пассажира "Газели" доставлены в лечебное учреждение с различными травмами",- говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетних среди участников происшествия нет, жизни пострадавших ничего не угрожает. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.