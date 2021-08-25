Нефтяную компанию в Калмыкии оштрафовали на 772 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 25 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания "ЕвроСибОйл", ведущая хозяйственную деятельность на территории Черноземельского района Калмыкии, оштрафована на сумму 772 тыс. рублей за очередной факт утечки нефти на земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Проведенная ведомством проверка выявила несколько нарушений требований действующего законодательства РФ. В ходе осмотра земель сельхозназначения площадью 44,8 га в границах Нарынхудукского сельского поселения установлено, что из принадлежащего предприятию нефтепровода произошла утечка нефтепродуктов на площади 280 кв. м. Результаты лабораторных исследований показали очень высокий уровень загрязнения почвы нефтепродуктами.

"По фактам выявленных нарушений земельного законодательства ООО "ЕвроСибОйл" и гендиректор привлечены к административной ответственности <...> с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 772 тыс. рублей. Также ведомством выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленный законодательством срок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки ведомством было выявлено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на площади 280 кв. м. Плодородный слой был перемешан с менее ценными нижними его слоями, что приводит к существенному снижению плодородия пастбищ и ухудшению экологической обстановки. Устранение нарушений находится на контроле Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, добавили в пресс-службе.

В мае нефтяную компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за загрязнения сельхозземель нефтепродуктами и бензапиреном на площади 250 кв. м.