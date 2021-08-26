Процесс выплат пострадавшим от паводка в Приамурье проконтролирует прокуратура

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин поручил прокуратуре Амурской области проконтролировать процесс предоставления федеральных выплат пострадавшим в паводок без нарушений, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"К сожалению, есть проблемы с предоставлением федеральных выплат и здесь перед прокурорами поставлена задача об административных исках в защиту интересов людей, чтобы каждый из жителей, который получил ущерб в результате паводка, мог своевременно получил помощь не только региональную, но и федеральную", - цитирует пресс-служба Демешина.

Кроме того, замгенпрокурора поручил региональной прокуратуре обратить внимание на доступность социальных учреждений населению, проанализировать достаточность проводимых органами государственной власти мероприятий по восстановлению автомобильных дорог, мостов, а также социальной инфраструктуры, пристальное внимание уделять противопожарному обустройству населенных пунктов.

Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.