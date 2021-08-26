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Прокуратура начала проверку по факту отравления ребенка в санатории "Новая Истра"

Ранее поступала информация об отравлении нескольких детей пороховыми газами от фейерверка в санатории в Истре

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку после отравления и госпитализации ребенка в санатории "Новая Истра". Об этом сообщила подмосковная прокуратура в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления ребенка в городском округе Истра. Подросток проживал в санатории "Курорт Новая Истра". По предварительным данным, в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлен мальчик в возрасте 10 лет", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что проведение проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц, которую поручили Истринской городской прокуратуре.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что несколько детей в санатории в Истре отравились пороховыми газами от фейерверка.

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