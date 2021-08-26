В МЧС сообщили, что возле Сарова нет очагов возгораний

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Очагов возгорания в ЗАТО Саров и непосредственной близости к городу сейчас нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее в Telegram-канале Mash было распространено видео, на котором пожар якобы добрался до одного из КПП при въезде в город. "В настоящее время ни на территории ЗАТО, ни в непосредственной близости к границе возгораний нет", - сообщили в пресс-службе. В управлении добавили, что опубликованное видео недельной давности.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии, который граничит в том числе с ЗАТО Саров, возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место были направлены спасатели и пожарные из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской, Рязанской областей и других регионов, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал". К тушению пожара привлекли авиацию и пожарные поезда. Сейчас на территории Сарова действует режим ЧС.

В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.