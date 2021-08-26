Радужную пленку ликвидировали на площади 100 кв. м на побережье в Кубани

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Площадь распространения радужной пленки в акватории Азовского моря в Темрюкском районе Краснодарского края увеличилась до 100 кв. м, специалисты уже ликвидировали ее, сообщили ТАСС в экстренных службах региона в четверг.

Ранее пресс-служба Росморречфлота сообщала, что в четверг пленку обнаружили в Темрюкском районе в окрестностях от береговой черты "Порт Мечел-Темрюк" возле строящихся причалов "Темрюкмортранс". Общая площадь пленки, по предварительным оценкам, составляла 57 кв. м. Инспекцией госпортконтроля был произведен осмотр места предположительного происшествия, спасательный буксир "Валентин Подгорный" Азово-Черноморского филиала морспасслужбы направлен в район загрязнения, велись работы по устранению последствий.

"Радужная пленка [на площади] 100 кв. м. Уже убрали", - сообщил собеседник агентства.