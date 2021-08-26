Три человека погибли при столкновении поезда и легковушки в Саратовской области

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, погибли три человека. В результате ДТП поезд задержался на два часа, сообщается на сайте Приволжской железной дороги.

"26 августа в 14:07 (мск) на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 932-м км перегона Золотая Степь - Наливная Саратовского региона Приволжской железной дороги, произошло столкновение пассажирского поезда №86 Москва - Махачкала с автомобилем "УАЗ Патриот". Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

В результате столкновения погибли три человека, находившиеся в автомобиле. Подвижной состав с рельс не сходил, но задержка движения составила более 2 часов. На месте работают следователи и сотрудники прокуратуры, проверяют исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда.