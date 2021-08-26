Автобус попал в ДТП на трассе Новороссийск - Керчь

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае, они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Медики работают с пятью пассажирами, у которых есть жалобы. У одной женщины, по предварительным данным, перелом ноги. Всех доставили в больницу", - сообщили в ведомстве, уточнив, что прокуратура взяла на контроль ход разбирательства по факту ДТП. Ведется проверка

В пресс-службе Упрдор "Тамань" ТАСС добавили, что, по предварительным данным, столкнулись автобус и грузовой автомобиль. "26 августа в 16:00 (совпадает с московским) на трассе А-290 Новороссийск - Керчь в районе поселка Соленый (102 км) по направлению в город Керчь движение осуществляется по одной полосе. Причина: ДТП. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации", - сообщили в компании.

Автобус перевозил туристов из Крыма в Курск. "На момент ДТП в автобусе находились 55 пассажиров. Они направлялись из Республики Крым в город Курск автобусом, принадлежащим туристической фирме", - сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

В прокуратуре Краснодарского края ТАСС добавили, что по факту ДТП организовано проведение проверки.

Возможная причина ДТП

Предварительной причиной аварии с туристическим автобусом на трассе Новороссийск - Керчь на Кубани является нарушение водителем правил дорожного движения - он осуществлял разворот в неположенном месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"По предварительным данным, водитель автобуса начал маневр разворота в неположенном месте, в результате чего водитель фуры не успел отреагировать и врезался в заднюю нижнюю часть автобуса", - сообщили в пресс-службе.