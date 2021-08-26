Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до шести

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае увеличилось до шести человек, пятеро госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

"Предварительно, пострадали шесть человек. Пятерых доставили в Темрюкскую ЦРБ в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Повреждения, полученные пострадавшими, не представляют угрозу их жизни, заявили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в четверг.

"Повреждений, которые бы угрожали жизни, нет", - сообщили в прокуратуре, уточнив, что их обследуют в медицинском учреждении, чтобы полностью исключить внутренние травмы.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае, они госпитализированы. Прокуратура края взяла на контроль ход разбирательства по факту ДТП. В отделе пропаганды краевого УГБИДД также добавили, что автобус перевозил туристов из Крыма в Курск. На момент ДТП в автобусе находились 55 пассажиров.