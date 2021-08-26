В Татарстане возбудили уголовное дело после наезда подростка на питбайке на ребенка

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Татарстане после наезда 16-летнего подростка на четырехлетнего ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"По факту наезда на малолетнего пешехода в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сообщили в прокуратуре.

ДТП произошло 26 августа днем на набережной Табеева в городе Набережные Челны. 16-летний подросток на питбайке сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию. На место происшествия выезжал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.