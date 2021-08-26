В отношении блогеров, распыливших перцовый баллончик на женщину в Москве, возбудили дело

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело на треш-стримеров, которые распылили перцовый баллончик в сторону женщины в Измайловском парке в Москве и сняли нападение на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них выпускает в нее струю из перцового баллончика. Ролик снят одним из участников нападения. В СМИ сообщается, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий треш-стримы с нападениями на людей.

"По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганских действий мужчин, распыливших содержимое перцового баллончика в сторону женщины в Измайловском парке", - говорится в сообщении.

Пострадавшей 55 лет, она инвалид. Прокуратура контролирует расследование дела.