Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Открытое горение в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге, где при пожаре погибли два человека, ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Ликвидация открытого горения была в 05:09 (03:09 мск), ведется проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге ранее был локализован на площади 780 кв. м. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. По предварительным данным СК, погибли два человека, полиция устанавливает их личности.