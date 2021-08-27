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Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Екатеринбурге

При пожаре погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Открытое горение в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге, где при пожаре погибли два человека, ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Ликвидация открытого горения была в 05:09 (03:09 мск), ведется проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге ранее был локализован на площади 780 кв. м. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. По предварительным данным СК, погибли два человека, полиция устанавливает их личности.

Теги
РоссияСвердловская область
Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Екатеринбурге
Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина
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