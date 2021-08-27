В Приамурье от паводков за сутки освободились шесть домов и 33 приусадебных участка

ТАСС, 27 августа. В Амурской области от паводков за сутки освободились шесть жилых домов и 33 приусадебных участка. Подтопленными остаются 46 домов и 494 приусадебных участка, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Подтопленными остаются жилые дома в селах Владимировка, Волково, Державинка, Междугранка и Черновка. Также частично подтоплены 23 участка автомобильных дорог в десяти районах, автомобильного сообщения нет с четырьмя селами: Александровка, Высокое, Черняево и Кузнецово.

"В Архаринском районе развернут пункт временного размещения (ПВР), в котором проживают 27 человек, из них 14 детей. Всего на территории Амурской области готовы к развертыванию 18 ПВР вместимостью до 995 человек", - уточнили в ведомстве.

В аварийно-восстановительных работах участвуют 542 человека, задействовано 208 единиц техники, в том числе 17 плавсредств.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.