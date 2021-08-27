Теплоход с баржей затонул в Обской губе на Ямале

ТАСС, 27 августа. Затопление теплохода с баржей со строительными материалами произошло в Обской губе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Экипаж из шести человек не пострадал, людей пересадили на спасательный плот, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"27 августа в Обской губе в километре от причала села Мыс-Каменный Ямальского района затонул теплоход "СТ-757" с баржей, груженой строительными материалами. Экипаж судна в составе 6 человек пересел в спасательный плот, который прибило к берегу. Члены экипажа размещены в маневренном фонде администрации села Мыс-Каменный", - говорится в сообщении. Никто из них не пострадал.

Причиной бедствия могло стать поступление забортной воды в машинное отделение. Разлива нефтепродуктов не произошло. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности судоходства по факту ЧП.