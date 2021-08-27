Ущерб от лесных пожаров в Свердловской области превысил 52 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Предварительная сумма ущерба от природных пожаров в Свердловской области составила более 52 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"На сегодняшний день после ликвидации пожаров мы безусловно обследуем территорию. В 24 случаях уже ущерб выявлен. Общая сумма более 52 млн рублей", - сказал Кузнецов.

Как пояснил директор уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежин, после ликвидации пожара будут проведены лесопатологические обследования. При необходимости специалисты проведут санитарно-оздоровительные мероприятия.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в регионе действуют 52 природных пожара на площади 7 984,77 га, 30 из них локализованы. За сутки ликвидировано 18 пожаров.