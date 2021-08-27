Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при взрывах на складе боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при взрывах на складе военной части на юге республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Назарбаева по итогам его телефонного разговора с министром обороны Нурланом Ермекбаевым.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"Первый президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этого инцидента и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

В ходе разговора с главой Минобороны Назарбаев был проинформирован о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения Байзакского района Жамбылской области и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.

В этот же день первый президент республики провел телефонный разговор с главой администрации Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым. "Елбасы [лидер нации Нурсултан Назарбаев] отметил важность работы по организации помощи всем пострадавшим и ликвидации последствий ЧС", - рассказали в пресс-службе.