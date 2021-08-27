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СМИ: террористы убили пять человек на северо-востоке Индии

Жертвами экстремистов стали водители грузовиков, передает газета The Times of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в индийском северо-восточном штате Ассам в результате вылазки террористов.

Как сообщает в пятницу газета The Times of India, жертвами экстремистов стали водители грузовиков, подвергшиеся атаке на шоссе в районе Дима Хасао в 250 км от столицы Ассама города Гувахати. Террористы открыли огонь по автомашинам, доставлявшим промышленное сырье, и после убийства водителей сожгли грузовики.

Власти возложили ответственность за нападение на боевиков действующей в Ассаме "Национально- освободительной армии Димаса" (DNLA), добивающейся выселения из этого региона переселенцев из других штатов Индии. Силы безопасности развернули операцию по поиску экстремистов.

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