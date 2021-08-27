В Москве сотрудник ГИБДД сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД на служебной машине с включенными мигалками на Алтуфьевском шоссе в Москве сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"26 августа на Алтуфьевском шоссе находившейся на службе сотрудник ГИБДД УВД по Северному административному округу, управляя служебной автомашиной и, следуя с включенным специальным световым сигналом, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2007 года рождения, которая перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка.