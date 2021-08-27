В Красноярском крае столкнулись два поезда

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Столкновение двух железнодорожных составов произошло на станции Саянская Красноярской железной дороги, опрокинулось несколько вагонов с щебнем, пострадавших нет. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

"Предварительно установлено, что 27 августа 2021 года около 13 часов местного времени (09:00 мск) на ст. Саянская на путях необщего пользования произошло столкновение двух железнодорожных составов. В результате произошел сход вагонов, количество вагонов устанавливается, повлекший опрокидывание нескольких вагонов с щебнем. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в управлении.

Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). На место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.