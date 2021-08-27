На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водитель такси на востоке Москвы наехал на шестилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Во дворе дома 44 на Федеративном проспекте водитель такси следовал задним ходом и наехал на 6-летнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребенка ушиб коленного сустава. Девочка находилась в сопровождении мамы, в момент наезда они переходили проезжую часть во дворе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ГИБДД предпринимает меры по установлению и задержанию водителя.