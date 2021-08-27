{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся

По предварительным данным, шестилетняя девочка получила ушиб коленного сустава

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водитель такси на востоке Москвы наехал на шестилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Во дворе дома 44 на Федеративном проспекте водитель такси следовал задним ходом и наехал на 6-летнюю девочку, после чего скрылся. Предварительно, у ребенка ушиб коленного сустава. Девочка находилась в сопровождении мамы, в момент наезда они переходили проезжую часть во дворе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ГИБДД предпринимает меры по установлению и задержанию водителя.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Блогер предстанет перед судом за распространение фейков о разработке вакцины от COVID-19
Владелец канала "Крамола" Антон Мысливец утверждал, что использование вакцины приводит к смерти
Читать полностью