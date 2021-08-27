Суд признал законной госпитализацию жительницы Ярославля, избитой санитарами психбольницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ярославля признал законной госпитализацию в психиатрическую больницу женщины, которую избивали санитары в лифте жилого дома. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Татьяна Земскова.

"В соответствии с заключением прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд принял решение о госпитализации женщины в стационар в недобровольном порядке", - сказала Земскова.

Видео с избиением девушки появилось в соцсети "ВКонтакте". На записи видно, как два санитара психиатрической бригады заводят в лифт девушку со связанными руками. Когда двери лифта закрываются, мужчины начинают наносить ей удары в бок и по голове. Инцидент произошел в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля.

После появления видео в соцсетях и СМИ прокуратура начала проверку. Следственные органы возбудили два уголовных дела - по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), а также по ч. 1 ст. 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь).

В Ярославской областной психиатрической больнице была проведена внутренняя проверка, сотрудники бригады, избившие пациентку, были уволены. Как ранее сообщал главный врач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров, поступившую в больницу женщину осмотрели специалисты. Опасений за ее физическое здоровье нет.