Лес и трава загорелись вдоль участка трассы М-5 "Урал" и железной дороги под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой травы и лесополосы произошло в пятницу вдоль железнодорожных путей и участка федеральной трассы в Оренбургском районе Оренбургской области. В тушении задействованы 99 человек, привлечена 31 единица техники, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Возгорание сухой травы началось вдоль ж/д путей и трассы Оренбург - Самара в районе 26-го км. По прибытии первых подразделений установлено, что горит сухая трава и участок лесополосы. Угрозы населенным пунктам нет. <…> Погибших и пострадавших нет", - сказано в распространенном сообщении без уточнения площади пожара.

По данным пресс-службы, на месте развернут межведомственный оперативный штаб. Разведку с воздуха производит беспилотный летательный аппарат. Также к месту пожара следует пожарный поезд РЖД. Для контроля за состоянием качества атмосферного воздуха привлечена лаборатория экологической службы по региону. "На данный момент в работах по тушению пожара задействованы 99 человек и 31 единица техники. Борьба с огнем ведется на пяти боевых участках", - уточняется в сообщении.

Позднее на странице Главного управления МЧС России по региону в Instagram появилась информация, что общую группировку увеличили до 115 человек и 42 единиц техники. "В общей сложности в работах по тушению задействованы 115 человек и 42 единицы техники (в том числе от МЧС - 55 человек и 15 единиц техники). Привлечена инженерная сельскохозяйственная техника для опашки, а также машины для подвоза воды. На место прибыл пожарный поезд от РЖД. Борьба с огнем ведется на шести боевых участках", - сказано в сообщении.

В Оренбургской области повсеместно отмечается чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс. При этом в регионе сохраняется аномально жаркая погода, температура воздуха в пятницу днем в Оренбурге составила около 33 градусов.