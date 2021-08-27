Прихожанка напала с ножом на священника во время службы в храме в Ивановской области

ТАСС, 27 августа. Прихожанка напала с ножом на священника во время службы в Свято-Никольском соборе города Тейково в Ивановской области. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"Сначала женщина сидела на ступенях храма, затем зашла внутрь и совершила нападение с ножом на священнослужителя. Он получил неопасные для жизни повреждения, у него резаная рана кисти и ссадина на шее", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент по данному факту проводится проверка, с женщиной работают сотрудники полиции. "Женщина характеризуется неадекватным поведением, ей слышались голоса, которые якобы приказали ей совершить нападение", - сказал Радостин.