В результате ДТП в Нижегородской области погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Семь человек пострадали, из них двое погибли в результате аварии в Воскресенском районе Нижегородской области, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"27 августа поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в Воскресенском районе. <…> В результате ДТП пострадали семь человек, из них погибли два человека", - сказано в сообщении.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла на 129-м километре трассы Р-177 "Поветлужье". По предварительной информации, у села Владимирское водитель автомобиля Shevrolet выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.

По информации ГУ МВД, в результате ДТП водитель и пассажир Shevrolet погибли, пять человек доставлены в больницу, среди которых трое детей, в том числе новорожденный.