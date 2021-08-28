Трое мигрантов пострадали в ходе конфликта с поножовщиной на востоке Москвы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Конфликт между иностранными гражданами на территории промзоны на востоке Москве закончился поножовщиной, пострадали три человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"На территории промзоны по улице Бирюсинка, 1/1 между мигрантами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников ножом ранил трех человек и скрылся. Пострадавшие госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. "Три человека получили телесные повреждения, они направлены в медицинское учреждение. Принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых", - добавили в главке.