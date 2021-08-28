Стала известна причина пожара в жилой многоэтажке в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной возгорания в многоэтажном жилом доме в Ялте, сообщается в субботу на сайте прокуратуры Крыма.

"По предварительным данным, причиной возгорания является замыкание электропроводки, расположенной в технической надстройке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 жильцов разместили в пансионате имени А. П. Чехова. "В ходе организованной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности" - сообщается на сайте. Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, имущество которых пострадало, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

В Ялте в пятиэтажном жилом доме по улице Кривошты вечером 27 августа загорелась техническая надстройка на крыше. В целях безопасности эвакуировали 17 человек. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, дом, в котором произошел пожар, ранее попал в зону подтопления, долго оставаясь наиболее проблемным объектом. Власти окажут жителям материальную помощь.