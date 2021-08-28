Петербургское южное полукольцо перекрыли из-за ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Федеральная трасса А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" перекрыта из-за столкновения двух автомобилей, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек и еще три пострадали, сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает дорогу.

"Предварительно имеется информация о том, что в результате ДТП один человек погиб, трое пострадали. В настоящее время движение по федеральной дороге полностью перекрыто, сотрудники ГИБДД направляют транспорт в объезд по прилегающей улично-дорожной сети через населенные пункты Фьюнатово, Раболово, Ознаково, Березнево, Луйсковицы", - говорится в сообщении.

По данным учреждения, лобовое столкновение двух легковых машин произошло около 13:50 мск в районе населенного пункта Большое Ондрово в Гатчинском районе Ленинградской области. На месте работают сотрудники экстренных служб.