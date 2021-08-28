В ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в субботу в Азовском районе Ростовской области. В результате аварии пострадали два взрослых и два ребенка, сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в 10:20 мск на дороге Кугей - Новомирский - Бурхановка - М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным легковым автомобилем Lada Kalina. От удара оба автомобиля вылетели с дороги.

"В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ-21099, а также три пассажира: женщина 1996 года рождения и двое детей - трехгодовалый мальчик и семилетняя девочка. Они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в отделе пропаганды.