Проверку проведут после возвращения самолета рейса Сургут - Барнаул в аэропорт вылета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, следовавший днем в субботу из Сургута в Барнаул, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика генератора, по факту происшествия назначена проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"28 августа 2021 в 15:55 по местному времени (13:55 мск) при выполнении рейса ЮТ-213 по маршруту Сургут - Барнаул на судне АТР-72 авиакомпании Utair сработал датчик генератора. Командиром экипажа принято решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 47 пассажиров, из них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Посадка в аэропорту Сургута произведена в штатном режиме в 17:07 по местному времени (15:07 мск). По информации представителя авиакомпании самолет заменен, вылет рейса состоялся в 19:48 (17:48 мск). Представители авиакомпании оказали пассажирам необходимые услуги, уточнили в пресс-службе.

"Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.